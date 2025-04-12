Речь идет о пакете санкций, введенном еще Джо Байденом.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил пакет санкций против Российской Федерации на один год. Соответствующее документ появился в Федеральном реестре США.

Речь идет о пакете санкций, введенном еще предыдущим президентом США Джо Байденом.

Документ называется "Продолжение чрезвычайного положения в связи с конкретной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

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Согласно ему 15 апреля 2021 г. введено чрезвычайное положение для "борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой указанной вредной иностранной деятельностью правительства Российской Федерации".

Этот указ администрация Байдена не раз дополняла и продолжала. Последнее обновление документа датировано 10 апреля 2025 года. В нем говорится, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе после 15 апреля этого года.

Как утверждается в указе, санкции против РФ введены, в частности, "за попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США и их союзниках и партнерах; привлекать и способствовать злонамеренной кибердеятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; содействовать и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; нарушать общепринятые принципы международного права, включая уважение к территориальной целостности государств, - продолжать представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

"По этой причине чрезвычайное положение, объявленное исполнительным приказом 14024, которое было расширено в исполнительном приказе 14066 и в отношении которого приняты дополнительные меры в исполнительных приказах 14039, 14068, 14071 и 14114, должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года", – говорится в документе.

Трамп давит на Путина

Как сообщалось ранее, Трамп установил жесткие сроки для российского диктатора Владимира Путина для установления режима прекращения огня в Украине. Издание Axios сообщало, что Трамп дал Путину время до конца апреля. Согласно дедлайну Трампа, если до конца апреля не будет достигнуто прекращение огня в Украине, американский лидер может ввести дополнительные антироссийские санкции или попросить Конгресс принять новый закон о санкциях.

Также в конце марта Трамп заявлял, что он "очень злой" и "взбешенный" из-за того, что Путин усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского, а также призвал установить "временную власть" в стране. Он пригрозил усилить давление на Москву, если Кремль будет тормозить мирные переговоры. В частности, он обещал ввести вторичные тарифы на нефть, поступающую из России.

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