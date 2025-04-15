В Конгрессе США представили законопроект о поддержке Украины и санкциях против РФ, - Reuters

Как говорят источники, этот документ - попытка оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

Представители Демократической партии представили в Конгрессе США законопроект, который предусматривает усиление поддержки Украины в войне и введение жестких санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на копию законопроекта, которая оказалась в распоряжении агентства.

Ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, Грег Микс представил законопроект, который предусматривает многоуровневую помощь Украине - от финансирования потребностей безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.

В первом разделе подтверждается поддержка Украины и НАТО, а также предлагается создание должности спецкоординатора по вопросам восстановления Украины. Во втором разделе говорится о помощи Украине в сфере безопасности, включая прямые кредиты и военное финансирование. В третьем - о строгих санкциях и экспортном контроле в отношении российских банков, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также чиновников РФ.

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Информированные источники агентства отмечают, что законопроект - это очередная попытка оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы она заняла более четкую позицию на стороне Киева.

"Такие действия в Конгрессе отражают растущую обеспокоенность законодателей из обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию в отношении Москвы с момента начала своего второго срока 20 января", - отметил один из собеседников.

Помощники конгрессменов, которые работали над текстом, отмечают, что если законопроект не получит полной поддержки Палаты представителей, его отдельные положения могут войти в более широкий пакет решений по Украине.

"Этот законопроект точно станет частью более широкой законодательной дискуссии", - сказал один из соавторов текста.

Украина хочет купить оружие у США

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США пакет оружия, в том числе системы противовоздушной обороны Patriot. Вашингтон так и не передал Киеву обещанные ЗРК.

Впоследствии президент Дональд Трамп прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского относительно возможного приобретения американского оружия.

"О, он всегда стремится приобрести ракеты. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что люди дадут тебе ракеты", - сказал он во время пресс-конференции.

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