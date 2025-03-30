Некоторые немецкие политики хотят, чтобы Берлин восстановил экономические связи с Москвой.

Премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер заявил, что в Германии стоит обсудить вопрос о смягчении санкций против России. По его словам, ограничения вредят Европе даже больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину, пишет Financial Times.

Позиция Кречмера

Кречмер считает, что стремление лидеров Германии и Европы сохранить карательные меры против Москвы "полностью устарело". По его словам, ФРГ следует следовать тому же направлению, что и американцы.

"Когда вы понимаете, что ослабляете себя больше, чем своего противника, тогда вы должны задуматься о том, правильно ли все это", - сказал премьер-министр Саксонии от ХДС.

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Кречмер добавил, что сперва немецким политиками стоило бы обсудить, какие санкции против РФ могут быть "более вредными для Берлина, чем для Москвы".

В издании отметили, что Кречмер является давним противником поставок оружия в Украину. Он стал одним из многих членов ХДС, которые в последние недели публично выступают с призывами возобновить экономические и энергетические связи с Россией.

Журналисты считают, что такая тенденция создает проблему для будущего канцлера Германии и лидера ХДС Фридриха Мерца, который пытается представить себя как сильного партнера для Украины и для всей Европы.

Кроме того, в издании напомнили, что члены партии "Зеленые", которые призывают к поддержке Украины, просили Мерца приструнить "друзей Путина" в своей партии.

Соруководитель партии "Зеленые" Бритта Хассельманн заявила, что потрясена высказываниями Кречмера, и призвала лидера ХДС взять под контроль тех, кто стремится возродить "московскую связь" Германии, добавили в издании. Она считает, что Мерцу стоит высказать четкую позицию по этому вопросу.

"Фридрих Мерц и руководство ХДС больше не могут уклоняться от решения этого вопроса и должны наконец занять четкую позицию по вопросу возрождения связей с Москвой. Время молчания по этому вопросу прошло", - подчеркнула Хассельманн.

В Германии хотят восстановить связи с РФ

В издании отметили, что в последние недели несколько политиков из двух крупнейших центристских партий Германии публично поддержали идею восстановления экономических связей с Москвой. В частности, член партии ХДС Томас Барейс прокомментировал слухи о том, что газопровод "Северный поток - 2" могут возродить.

"Когда мир будет восстановлен и оружие между Россией и Украиной замолчит, отношения нормализуются, эмбарго рано или поздно будет снято, и, конечно, газ снова сможет течь, возможно, на этот раз по трубопроводу под контролем США", - написал он на своей странице в LinkedIn.

Кроме того, политик ХДС из земли Северный Рейн-Вестфалия Ян Хайниш заявил в разговоре с журналистами, что в случае, если однажды будет достигнут справедливый и безопасный мир, тогда Германия должна иметь возможность снова говорить о покупке российского газа.

К нормализации торговых отношений Германии с Россией призывали и некоторые члены Социал-демократической партии, среди которых премьер-министр восточногерманской земли Бранденбург Дитмар Войдке.

"Я искренне верю, что экономические отношения могут также способствовать улучшению отношений между Европой и Россией в целом", - говорил он.

Германия и санкции против РФ - другие новости

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России должны усиливаться. Она призвала ввести новые ограничения против "теневого флота" РФ.

Кроме того, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заверил, что санкции против РФ не отменят, пока не будет достигнут мир. Он подчеркнул, что любое ослабление сакций станет "серьезной ошибкой" партнеров Украины.

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