Накануне визита лидеров 40 стран значительно усилили защиту неба.

Накануне саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, столицу Литвы превращают в настоящую крепость. Как пишет Sky News, для защиты лидеров 40 стран во время мероприятия шестнадцать союзников по НАТО направили около 1000 военнослужащих в Литву.

Испания привезла систему ПВО NASAMS, а Франция – самоходные гаубицы Caesar и средства борьбы с беспилотниками (их также передает Великобритания). Кроме этого, военные самолеты из Франции, Финляндии и Дании будут базироваться в Литве на время саммита.

"Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран", – комментирует президент Литвы Гитанас Науседа.

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Саммит НАТО - что надо знать

На следующей неделе в Литве состоится саммит Североатлантического альянса, от которого Украина, по словам президента Украины Владимира Зеленского, который, как ожидается, будет присутствовать на мероприятии, ожидает получить четкие сроки вступления нашей страны в Альянс.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг анонсировал, что на саммите будет принято решение о долгосрочной помощи Украине. А президент Литвы, принимающей саммит, Гитанас Науседа заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев.

По информации Washington Post, за считанные дни до саммита Запад до сих пор не пришел к согласию относительно того, что будет предлагать Украине.

Председатель ГУР МО Кирилл Буданов прогнозирует, что реальной пользы от саммита наша страна не получит.

В преддверии саммита президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что рассмотрение вопроса о вступлении Украины возможно только после установления мира.

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