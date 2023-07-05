Отдельные страны приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки, отметил глава литовского государства.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на саммите Альянса в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют Киев.

"Да, на самом деле... некоторые вопросы еще не решены, но я думаю, что это вопрос ближайших дней, по сути - вопрос сегодняшнего дня. У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев, и что они скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", - публикует заявление Науседы, сделанное 4 июля, LRT.

Литовский президент отметил, что в Вильнюс приедут представители некоторых стран НАТО с обязательствами по предоставлению гарантий безопасности для Украины и напомнил, что уже есть договоренность о создании совета Украина - НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

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"Для меня успех будет означать, если мы скажем больше, чем на саммите в Бухаресте. Мы добавим то, что уже предусмотрели и что обязательно будет в документах НАТО, это совет Украина - НАТО и двусторонняя помощь", - сказал он.

Науседа ожидает, что отдельные государства приедут в Вильнюс со своими дополнительными пакетами поддержки.

"Президент Зеленский (Владимир Зеленский - Ред.), я надеюсь, по прибытии в Вильнюс, действительно получит, возможно, не все из того, чего он ожидает в своих планах-максимумах, но он точно получит многое", - сказал Науседа.

По мнению президента Литвы, итог саммита будет иметь результат "выше программного минимума".

"Но я не хочу забегать вперед. Во всяком случае, точно есть не одно, не два и даже не четыре государства, которые, ну, хотели бы более масштабного текста, и именно сейчас продолжается диалог между такими государствами и более осторожными государствами и, надеюсь, он завершится взаимоприемлемым способом", - отметил Науседа.

Он также пояснил, что изменится благодаря созданию совета Украина - НАТО.

"Мы получим очень четкую платформу и в то же время достаточно авторитетную и влиятельную платформу, чтобы иметь тесные деловые отношения между Украиной и НАТО. Я верю, что контакты между Украиной и НАТО будут активизироваться по всем направлениям. ...В принципе, это уже происходит, украинцы учатся управлять западной техникой, технологиями, делают это очень быстро и, честно говоря, наверняка удивляют своих союзников, осваивая вещи, на которые уходит в десять раз больше времени... Это, я думаю, эта связь сделает отношения между Украиной и НАТО еще более гибкими, и мы фактически начнем готовиться к членству Украины таким образом, моделируя процессы, как будто Украина уже является членом НАТО", - прокомментировал Науседа.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что уже сообщалось

Накануне, 4 июля, Гитанас Науседа призвал лидеров стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе быть смелее в рассмотрении вопроса будущего членства Украины в Альянсе.

Он отметил, что это повысит эффективность Киева на поле боя, тогда как Кремль воспримет любую осторожность как слабость. Он посоветовал Альянсу не учитывать опасения, что присоединение Украины спровоцирует РФ.

Литва поддерживает членство Украины в НАТО. Во время визита в Киев 28 июня Науседа заявил, что на саммите в Вильнюсе должно быть "очень ясно сказано, что Украина является частью евроатлантической архитектуры НАТО и так же должна быть открыта дорога, как этого достичь".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждет от июльского саммита НАТО объявления четких сроков вступления страны в Альянс. Заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке Зеленский подписал в конце сентября прошлого года.

Саммит НАТО запланирован в Вильнюсе на 11-12 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что на мероприятии будет принято решение по пакету долгосрочной помощи Украине. По словам Столтенберга, в Вильнюсе "четко заявят, что будущее Украины с НАТО".

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