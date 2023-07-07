Он отмечает, что на полях саммита будут обсуждаться и гарантии безопасности для Украины, пока она не стала членом Альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский от саммита НАТО в Вильнюсе ожидает единства Альянса и положительных для Украины результатов.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе, отвечая на вопрос о вильнюсском саммите, каких Зеленский ожидает гарантий безопасности от НАТО и получил ли он сигнал от своих партнеров, что для Украины вступление в Альянс будет беспроблемно.

"Чего мы ожидаем. Во-первых, ожидаем единства Альянса. В единстве есть сила НАТО ... это очень важно для народов стран НАТО-услышать, что они в безопасности. А в единстве есть безопасность", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что есть некоторые моменты, в которых "мало единства".

"Я считаю, то, что пока нерешенный вопрос по Швеции, и нерешенный вопрос по сигналу Украине по приглашению, - я считаю, в этом мало единства. И это угроза прочности альянса", - подчеркнул глава государства.

Так, подчеркнул Зеленский, "мы ожидаем положительных результатов или хоть каких-то шагов к приближению этого позитива". "Это очень важно для безопасности всего мира", - сказал он.

В то же время, добавил он, от этого зависят и ситуация со страной-агрессором Россией. "Россия очень рассчитывает, чтобы мир показал слабость и разобщенность в Альянсе, и этого нельзя допустить", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает и "оборонные пакеты для Украины". "И не только обещаний, а с понятными сроками выполнения", - добавил он.

Также, отметил президент, на полях саммита будут обсуждаться и гарантии безопасности для Украины, пока она не стала членом Альянса.

Отвечая на вопрос, что для него будет означать, если в Вильнюсе Украина не получит приглашение в Альянс и повторится так называемый "Бухарестский сценарий" 2008 года, Зеленский отметил: "Мы работаем над результатом в НАТО. Это очень непростая, сложная работа. Несмотря ни на что, мы определенно будем бороться".

Он добавил, к Альянс и единство, в котором заключается сила Альянса, могут максимально мотивировать и поддерживать украинцев.

"В любом случае, мы еще работаем. Нет окончательного результата, который может быть в Вильнюсе", - сказал Зеленский.

В свою очередь, Чапутова отметила, что в Вильнюсе нужно укрепить восточные границы альянса, обсудить оборонную безопасность в регионе и согласовать оборонные планы.

"Также мы ожидаем перспектив для Украины относительно вступления в Североатлантический альянс ... должна иметь Украина перспективу НАТО", - подчеркнула она.

Грядущий саммит НАТО в Вильнюсе - последние новости

Ранее издание Washington Post отмечало, что Запад до сих пор не пришел к согласию о том, что же предложить Украине на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз относительно саммита НАТО. По его словам, на саммите будут произнесены красивые речи о поддержке Украины, но реальной пользы от саммита наша страна не получит.