Глава разведки сказал, что видел черновики выступлений.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украину не пригласят стать членом Североатлантического Альянса.

Такую догадку выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Times. Издание отмечает, что он "на мгновение выразил большее разочарование в поведении союзников, чем врагов".

"Мне трудно одобрить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не оправдаются. Я уверен, что какие-то слова будут объявлены, но ничего кроме этого. Я почти уверен, что будут говорить дальше: я видел черновики выступлений", - добавил Буданов.

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Говорят, что глава укранской разведки может получает больше общих британских и американских разведывательных данных, чем многие члены НАТО, отмечают журналисты.

Саммит в Вильнюсе: что известно

Самиит НАТО пройдет в столице Литвы 11-12 июля. Президент США Джо Байден 9 июля должен прибыть в Лондон на встречу с королем Чарльзом III и премьером Великобритании Риши Сунаком. Затем он отправится в Вильнюс.

На саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Тема членства Украины в Альянсе дожна стать ключевой на этой встрече.

Зеленский призывал Байдена пригласить страну в НАТО уже сейчас, чтобы оказать украинцам поддержку. При этом он понимает, что до окончания войны страна не сможет стать членом Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что страны-члены НАТО могут найти формулировки, которые не разочаруют украинцев.

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