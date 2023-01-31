Врачи, которые наблюдают за экс-президентом, отметили, что его состояние значительно ухудшилось.

Бывший грузинский президент Михаел Саакашвили, находящийся в тюрьме, из-за ухудшения состояния здоровья переведен в отделение интенсивной терапии.

Врачи, которые наблюдают за экс-президентом, отметили, что его состояние значительно ухудшилось после того, как его посадили в тюрьму, сообщает Reuters со ссылкой на соратника Саакашвили.

При этом, тбилисская клиника, где лечат бывшего президента, отвергает эти утверждения.

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Между тем, адвокаты добиваются отсрочки приговора Саакашвили, чтобы его можно было перевезти на лечение в другую страну.

Судьба Саакашвили в Грузии

Михаел Саакашвили, занимавший пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В период своего президентства Саакашвили провел в стране ряд прозападных реформ.

Затем был приговорен нынешними грузинскими властями к 6 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью. Саакашвили и его сторонники характеризуют вынесенный ему приговор как политически мотивированный.

С октября 2021 года, после возвращения на родину, он находится в заключении.

Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в тюрьме по состоянию здоровья. При этом отмечалось, что до ареста он был почти здоров. В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

28 января Саакашвили предположил, что его возврат в Грузию в 2021 году могла тайно организовать Россия.

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