Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили перешел на украинский язык во время судебного заседания в четверг, 22 декабря, но судья потребовал от него "соблюдать порядок и говорить по-грузински". Об этом пишет издание "Новости-Грузия".
Так, Саакашвили заявил, что сейчас у него есть только украинское гражданство, поэтому он будет говорить по-украински.
"Господин Михеил, соблюдайте порядок и говорите по-грузински", — потребовал судья, но Саакашвили снова сослался на украинское гражданство.
Затем адвокат предложил Саакашвили поднять рубашку, чтобы присутствующие могли оценить общее состояние здоровья подсудимого.
"Господин судья, посмотрите, в каком состоянии находится Михеил Саакашвили. Он выглядит так, как бойцы батальона "Азов" после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой", — заявил адвокат.
На это судья пригрозил удалить Саакашвили с заседания, если тот начнет раздеваться.
Из-за поднявшегося в зале суда шума судья объявил перерыв в заседании. Однако после его возобновления Михеилу Саакашвили потребовалась помощь врачей и его отвезли в больницу.
Судебный процесс против Саакашвили в Грузии
Саакашвили вернулся в Грузию в начале октября 2021 года – впервые после 8 лет отсутствия. Его сразу задержали местные правоохранители, поскольку против экс-президента выдвинуты обвинения в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили и в злоупотреблении служебным положением при досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД.
Считая уголовный процесс политическим преследованием, Саакашвили объявил голодовку, которая продлилась больше полутора месяцев и нанесла серьезный вред здоровью политика. Адвокаты считают, что их подопечного еще и отравили.
Украинские власти неоднократно призывали официальный Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение за границу.