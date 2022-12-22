Экс-президент Грузии сослался на свое украинское гражданство и начал говорить в суде по-украински.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили перешел на украинский язык во время судебного заседания в четверг, 22 декабря, но судья потребовал от него "соблюдать порядок и говорить по-грузински". Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Так, Саакашвили заявил, что сейчас у него есть только украинское гражданство, поэтому он будет говорить по-украински.

"Господин Михеил, соблюдайте порядок и говорите по-грузински", — потребовал судья, но Саакашвили снова сослался на украинское гражданство.

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Затем адвокат предложил Саакашвили поднять рубашку, чтобы присутствующие могли оценить общее состояние здоровья подсудимого.

"Господин судья, посмотрите, в каком состоянии находится Михеил Саакашвили. Он выглядит так, как бойцы батальона "Азов" после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой", — заявил адвокат.

На это судья пригрозил удалить Саакашвили с заседания, если тот начнет раздеваться.

Из-за поднявшегося в зале суда шума судья объявил перерыв в заседании. Однако после его возобновления Михеилу Саакашвили потребовалась помощь врачей и его отвезли в больницу.

Судебный процесс против Саакашвили в Грузии

Саакашвили вернулся в Грузию в начале октября 2021 года – впервые после 8 лет отсутствия. Его сразу задержали местные правоохранители, поскольку против экс-президента выдвинуты обвинения в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили и в злоупотреблении служебным положением при досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД.

Считая уголовный процесс политическим преследованием, Саакашвили объявил голодовку, которая продлилась больше полутора месяцев и нанесла серьезный вред здоровью политика. Адвокаты считают, что их подопечного еще и отравили.

Украинские власти неоднократно призывали официальный Тбилиси отпустить Саакашвили на лечение за границу.

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