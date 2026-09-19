Европейские лидеры готовят общество к 'усиленной угрозе' со стороны Путина, - Politico

Это происходит на фоне того, что премьер Польши Туск предупредил об угрозе в ближайшие месяцы.

Высокопоставленные европейские чиновники все сильнее встревожены тем, что Россия может организовать атаки дронами или ракетами против стран НАТО, поскольку Москва усиливает свою гибридную кампанию по всему континенту.

Германия готовит больницы к возможному конфликту, Литва обновила планы эвакуации, а войска НАТО проводят учения в Балтийском регионе, ведь белорусские силы параллельно проводят крупные маневры вблизи Литвы. Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что Москва может направить дроны или ракеты на территорию стран НАТО, поддерживающих Украину, "в ближайшие несколько месяцев", пишет Politico.

Эти предупреждения подчеркивают растущее чувство тревоги в Европе на фоне быстро множащихся случаев нарушения воздушного пространства и попыток саботажа в последние месяцы.

Видео дня

Давление Кремля не прекращается

Союзники по НАТО неоднократно заявляли, что рассматривают эти гибридные атаки как давление со стороны Кремля с целью сократить их поддержку Украины, но приглушали свою реакцию из опасений эскалации, пишет СМИ.

Но вот недавно президент Франции Эммануэль Макрон созвал лидеров партий и кандидатов в президенты на выборах 2027 года на экстренное совещание, чтобы обсудить Украину, Иран и растущий энергетический кризис. Он назвал предупреждения Туска "обоснованными и хорошо документированными", объявив новый план защиты критической инфраструктуры, добавив: "В последние недели российская гибридная угроза против европейцев и Франции усилилась".

В итоге лидер Левой радикальной партии Гийом Лакруа покинул совещание, заявив: "В свои 50 лет я редко испытывал такое головокружение".

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, в свою очередь, заявил, что к предупреждению Туска нужно "очень серьезно отнестись". "Мы должны последовательно демонстрировать, что не принимаем этого и что предпримем действия при необходимости", - подчеркнул он. Президент Финляндии Александр Стубб также заявил своей стране, что "стоит морально подготовиться к тому, что что-то произойдет", включая саботаж и российские дроны.

Москва наращивает воинственную риторику

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе предупредил Европу, что она столкнется с "очень короткой" войной, если союзники по НАТО попытаются атаковать РФ.

"Россия увеличила темп своей активности – нам нужно оставаться бдительными. Это можно рассматривать как проявление более широкой тенденции. Мы уже видели подобные предупреждения раньше, и вполне вероятно, что появятся еще", – заявил один высокопоставленный европейский чиновник по вопросам обороны.

Военная активность у границ

Недавно немецкие и шведские войска провели совместные учения у стратегического шведского острова Готланд – всего через несколько недель после того, как союзники по НАТО провели необъявленные учения у российского эксклава Калининград.

В последние недели произошло сразу несколько инцидентов: истребители НАТО сбили российский дрон над Литвой, российский корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, а Германия обвинила в попытке атаки дронами аэропорта Лейпцига предполагаемого российского шпиона.

Что говорит разведка

Еще в августе разведка США предупреждала, что Москва планирует ограниченное нападение на одну из стран НАТО в ближайшие годы. После этого директор ЦРУ Джон Рэтклифф лично предупредил российских чиновников в Москве не эскалировать конфликт с союзниками по НАТО – в первую очередь с Эстонией, Латвией и Литвой – в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

При этом остается неясным, основаны ли самые свежие предупреждения европейских лидеров на новых разведданных или на уже известной информации.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у Вильнюса есть "те же разведданные", что и у польского премьера Туска, – о возможной "операции под чужим флагом". Однако, по его словам, эта информация датируется еще июлем.

"Я рассматриваю публичные заявления политиков об этом как часть скоординированной кампании, призванной предупредить Россию не принимать глупых решений и не пытаться сделать что-то, полагая, что это не дойдет до статьи 5 о взаимной обороне НАТО и сойдет с рук", – пояснил он.

Официальная позиция НАТО

По словам двух дипломатов альянса, союзников формально не информировали о какой-либо новой разведывательной информации внутри НАТО, а сама организация пока не изменила свою официальную оценку угрозы.

"На данный момент мы не видим неминуемой угрозы нападения", – заявил представитель НАТО, выступающий от имени организации. Он добавил: "Но мы не можем позволить себе наивность или самоуспокоенность – мы должны обеспечить, чтобы НАТО оставалось сильным в предстоящие годы".

Эд Арнольд, бывший чиновник НАТО, а ныне советник консалтинговой компании D Group, предположил, что подобные предупреждения могут преследовать и другую цель – повысить осведомленность общественности об угрозах и заранее "разоблачить" возможные атаки под чужим флагом, еще до того как они произойдут.

Один высокопоставленный военный чиновник НАТО высказал версию, что Россия может действовать агрессивнее именно из-за трудностей с победой над Украиной. "Поэтому она может ошибочно полагать, что единственный выход – усиление ее гибридной кампании. Но это проигрышная стратегия, потому что мы готовы ответить", – отметил он.

Рост числа инцидентов

С января по август в Европе официально зафиксировали 100 гибридных инцидентов – против 60 за тот же период прошлого года, по данным украинского аналитического центра Sahaidachnyi Security Center. Особенно резко выросло число нарушений воздушного пространства.

При этом один из высокопоставленных чиновников НАТО заявил, что реальное число инцидентов "легко превышает 200", если не считать кибератак – а их только против штаб-квартиры альянса в Брюсселе фиксируют "тысячи" ежемесячно.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия действует агрессивно не только в отношении Европы. Кремль пытается повлиять на промежуточные выборы в США.

Вас также могут заинтересовать новости: