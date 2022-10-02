По его мнению, это может быть одним из вариантов решения кризиса в России, который возник из-за войны в Украине.

Российская элита хочет сохранить действующую модель власти, а для этого им нужно отстранить от власти президента РФ Владимира Путина. Если этого не произойдет - страну расчленят.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил политический эксперт Валерий Клочок.

"У меня складывается четкое впечатление, что реализовывается сценарий отстранения от власти Путина на данном этапе. Это не так просто, потому что есть несколько кланов, которые касаются внутриполитических процессов в РФ. Вспомним того самого Патрушева, который активно работает по вопросу устранения Путина", - считает эксперт.

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По его словам, это один из вариантов выхода из ситуации для самой РФ.

"Задачей номер один для российской элиты является удержание существующей модели власти. Они могут сделать то, что им советуют западные партнеры - выйти на границы 1991 года и сохранить Россию в этой модели. Путин как раз не является в одном русле с намерениями этой политической группы, которая пытается сохранить Россию. Если им не удастся изменить Путина, то история для них будет другой и гораздо хуже. Их просто расчленят. Это более чем очевидный факт", - подытожил Клочок.

Когда закончится война в Украине

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, Путину поставили условный дедлайн закончить войну в Украине до 15 ноября. В этот день на Бали должен проходить саммит G-20.

Эксперт убежден, что война в Украине не продлится несколько лет:

"Ресурс у России есть... они будут воевать. Но будет ли эта война длиться два-три года? Думаю, что нет... Я думаю, вряд ли эта война затянется на несколько лет".

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев на днях выразил уверенность, что против Путина все его ближайшее окружение.

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