Президенту РФ поставили дедлайн.

Президенту России Владимиру Путину поставили условный дедлайн по окончанию развязанной войны против Украины до 15 ноября. В этот день на Бали должен проходить саммит G-20.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

По его словам, произошло это в середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

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"Лидеры Индии и Китая сказали Путину, что он начал войну не в то время и не в том месте и порекомендовали завершить ее как можно скорее. Он ответил на это, что и сам этого хочет".

"Вероятно, к этой дате – 15 ноября – Путин хотел закончить основную фазу войны и начать переговоры с Украиной. Глава Кремля мог бы считать начало переговоров своей победой. Также он мог бы утверждать, что это путь к завершению войны", – добавил Жданов.

Эксперт добавил, что условия игры меняет оглашение Путиным аннексии новых украинских территорий:

"Как отмечало военно-политическое руководство Украины, после такого заявления ни о каких переговорах уже не будет и речи. У России единственный путь – военное поражение".

Попытка аннексии части Украины 30 сентября: что известно

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии части территорий четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. При этом он сделал заявление о возобновлении переговоров с Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседания Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны. После этого глава государства объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не будет договариваться с Путиным: "Мы готовы к диалогу с Россией уже с другим президентом России".