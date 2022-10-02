Советник ОПУ рассказал о публичной перепалке, которую затеяли Кадыров с Пригожиным, "наехав" на Минобороны России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин из-за освобождения Лимана "наехали" на генеральный штаб и Минобороны РФ, в частности, на генерала-любимчика президента России Владимира Путина – Александра Лапина.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на канале Фейгин Live.

"Привилегия назначать виноватого только у вождей. А чего они назначают виноватого, когда еще вождь не высказался? Значит, власть вождя зашаталась. Двое держателей крупнейших частных армий позволяют себе наезжать на генеральный штаб страны, у которой основная ставка на военную силу", – заявил он.

"Наши прогнозы сбылись, назначены виноватые, российская власть пошла в разнос, и Путин не контролирует отношения между субъектами военно-политического руководства разных уровней, потому что они позволяют себе публичную перепалку. Это то, что категорически нельзя делать", – добавил Арестович.

При этом он предположил, как в этой ситуации поведут себя российские генералы:

"На любимчика Путина "наехали" два держателя частных армий. Что будут делать генералы? А может они начнут подставлять этих тиктокеров с зэками и "вагнеровцами"? Ведь генералы командуют "операцией", как ни крути… Кинут на самый сложный участок…".

Освобождение Лимана: что известно

1 октября стало известно, что украинские военнослужащие зашли в Лиман Донецкой области.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Считается, что освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.