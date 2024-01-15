Мария Гельман выступает против войны, развязанной Россией против Украины.

Российская квир-фотограф и продюсер Мария Гельман вошла в состав жюри престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo-2024. Об этом в своем Facebook сообщил украинский фотограф и военный ВСУ Валентин Кузан.

Он отметил, что сама Гельман выступает против войны, развязанной Россией в Украине, при этом "к автору, ее позиции, фотографической работе и правозащитной деятельности вопросов нет".

"Впрочем, есть очень острый вопрос к организаторам конкурса. Звучит он так: "Чуваки, а вы не подумали, как российская фотограф должна оценивать в том числе снимки с войны в Украине, насколько это корректно вообще, и в частности — когда речь идет о фотографиях украинских авторов?", - написал Кузан.

При этом, по его словам, к Гельман есть вопрос иного характера: как она сама себе представляла это оценивание.

"В частности, если учесть, что участия в освещении ужасов этой войны она, насколько мне известно, не принимала. Но если бы и принимала, вряд ли это давало бы ей моральное право оценивать работы украинских авторов", - считает украинский фотограф.

Кузан назвал этот выбор World Press Photo "максимально неуместным", вместе с Украинской ассоциацией профессиональных фотографов попросил придать этой проблеме огласку и призвал организаторов конкурса к пересмотру состава жюри. Также он напомнил, что в ходе войны в Украине погибло уже более полусотни работников СМИ, среди которых и фотографы.

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