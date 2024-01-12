Исполнительница напомнила, что россияне все "транслируют" на страны Европы.

Известная украинская певица Кристина Соловий высказалась относительно кражи ее песни "Тримай" россиянами. Она напомнила, что краденое оккупанты выдают за свою культуру.

Артистка считает, что нельзя "привыкать" к тому, что в россияне все крадут.

"Если кто-то не до конца понимает, почему меня черти взяли. Якобы мы бы могли привыкнуть, что у нас россияне все крадут. Представьте себе, что Навка возьмет свое ледовое шоу и прокатает странами Европы – Германия Австрия, кто там еще принимает россиян. И что подумаю европейцы? Что то, как звучит песня "Тримай", так звучит русская культура", - высказалась исполнительница.

Кража песни "Тримай" - главные новости

Россияне украли песню "Тримай" украинской певицы Кристины Соловий. Ее цинично перевели на русский и использовали для выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.

Позже стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, является украинец Василий Козар, который работает в России.

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