Известная украинская певица Кристина Соловий высказалась относительно кражи ее песни "Тримай" россиянами. Она напомнила, что краденое оккупанты выдают за свою культуру.
Артистка считает, что нельзя "привыкать" к тому, что в россияне все крадут.
"Если кто-то не до конца понимает, почему меня черти взяли. Якобы мы бы могли привыкнуть, что у нас россияне все крадут. Представьте себе, что Навка возьмет свое ледовое шоу и прокатает странами Европы – Германия Австрия, кто там еще принимает россиян. И что подумаю европейцы? Что то, как звучит песня "Тримай", так звучит русская культура", - высказалась исполнительница.
Кража песни "Тримай" - главные новости
Россияне украли песню "Тримай" украинской певицы Кристины Соловий. Ее цинично перевели на русский и использовали для выступления фигуристки на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяны Навки.
Позже стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, является украинец Василий Козар, который работает в России.