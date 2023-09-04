Понтифик оправдывается тем, что его заявление было неудачно сформулировано.

Папа Римский Франциск счел неудачной свое недавнее заявление, в котором он призвал россиян вспомнить "великую и просвещенную" империю Петра Первого и Екатерины Второй. В комментарии журналистам Папа назвал те высказывания неудачно сформулированными, пишет Reuters.

"Я не имел в виду империализм, когда сказал это. Возможно, это был не лучший способ выражения, но, говоря о великой России, я думал не столько географически, сколько культурно", — оправдался Франциск.

По словам понтифика, его скандальный комментарий был неподготовленной речью, а слова о Петре и Екатерине пришли ему в голову, потому что он изучал историю России в школе.

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"Русская культура имеет такую красоту, такую глубину. Ее нельзя отменять из-за политических проблем. В России были темные политические годы, но наследие есть, доступное всем", — сказал он.

Скандальное заявление Папы Римского

Как писал УНИАН, в конце августа Папа Франциск обратился с речью к российским католикам. Среди прочего он решил напомнить россиянам об их прошлом.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими", – сказал Франциск.

Это заявление ожидаемо вызвало негативную реакцию украинского МИД. Там обвинили Папу в пропаганде российского империализма.

В католической Польше, где традиционно уважают папский престол, тоже отреагировали довольно эмоционально.

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