Эквадорские бананы внезапно испортились после того, как страна решила передать Украине немного старого оружия.

Россия решила ввести "банановые санкции" против латиноамериканского государства Эквадор после того, как власти этой страны пообещали передать Украине свое старое оружие российского производства. Об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, Россельхознадзор обратился в министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний, начиная с 5 февраля. Всё якобы из-за обнаруженного в этих фруктах опасного карантинного вредителя — многоядной мухи-горбатки.

В частности Россия больше не хочет покупать бананы от компаний: Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, Asociacion de Produccion Agropecuaria de el oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano.

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Эквадор хочет передать Украине старое оружие

"Опасный вредитель" в эквадорских бананах обнаружился сразу после того, как российский МИД разразился угрозами в адрес этой страны. Поводом для недовольства Москвы стало решение Эквадора передать США старую технику российского производства.

По словам президента Эквадора Даниэля Нобоа, страна передаст США "металлолом" в обмен на новую военную технику стоимостью $200 млн.

Следует отметить, что Эквадор является крупнейшим экспортером бананов в мире. Более 20% экспортных доходов страны приходится как раз на бананы. Больше страна зарабатывает только на нефти – еще 40% экспорта.

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