Кроме очных встреч с президентами стран Зеленский также по телефону общался с главой Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Аргентине, провел встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

Пресс-служба главы государства сообщила, что во время встречи с Нобоа Зеленский высоко оценил позицию Эквадора в поддержку резолюций международных организаций с осуждением российского вторжения в Украину. Он предложил эквадорской стороне присоединиться к имплементации украинской формулы мира и принять участие в следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики в январе 2024 года, на которой, в частности, запланировано обсудить подготовку первого учредительного глобального саммита мира.

Во время встречи президенты обменялись мнениями относительно вызовов, которые возникают из-за дестабилизации ситуации в разных частях мира. Собеседники также обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора, в частности в сфере безопасности, цифровизации, торговли сельскохозяйственной продукцией. Отдельное внимание было уделено перспективе организации саммита Украина-Латинская Америка.

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На встрече с Лакалье Поу украинский президент поблагодарил за позицию Уругвая в рамках Международной морской организации в поддержку резолюции о влиянии российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство, принятой в декабре текущего года. Зеленский высоко оценил участие представителя Уругвая в третьей встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по реализации формулы мира и выразил надежду на участие уругвайской стороны в четвертой встрече.

Отдельное внимание во время разговора было уделено возможности проведения саммита Украина – Латинская Америка.

Пенья и Зеленский обменялись мнениями относительно возможностей углубления торгово-экономического сотрудничества Украины и Парагвая. Также обсудил имплементацию украинской формулы мира и выразил заинтересованность в привлечении к этому Парагвая. Он выразил надежду на участие как можно большего числа стран Латинской Америки в следующей встрече советников в январе 2024 года.

Всех трех президентов Зеленский пригласил посетить Ураину с визитом.

Как сообщили в ОП украинского президента, в Аргентине Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он проинформировал собеседника о ситуации на поле боя и поблагодарил за всю оказанную военную поддержку со стороны Франции. Лидеры двух государств обсудили детали будущего оборонного пакета от Французской Республики, который существенно усилит огневые способности Украины, и актуальные потребности нашего государства в вооружении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил лидера Франции за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16. Президент Украины рассказал об особенностях функционирования "зернового коридора", которым несмотря на все усилия России уже перевезено 7,5 млн тонн грузов.

Глава Украинского государства отметил важность поддержки Европейским советом решения о начале переговоров относительно членства Украины в ЕС. По его словам, наше государство выполнило все необходимые для этого рекомендации Еврокомиссии.

Визит Зеленского в Аргентину - главные новости

7 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Аргентину на инаугурацию новоизбранного главы этого государства Хавьера Милея.

Вчера вечером пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что по дороге в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного Президента Хавьера Милея Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой, которая стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной.

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