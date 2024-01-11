Помощь Соединенных Штатов понадобилась южноамериканской стране из-за бунтов преступных группировок.

Эквадор откажется от старой военной техники в пользу более современного вооружения, которое предоставит США. Как передает The Moscow Times, об этом президент страны Даниэль Нобоа заявил местной радиостанции Canela.

Как отмечается, власти Эквадора решили обменять старую военную технику российского и украинского производства.

"Мы получим помощь от США. Будет обмен "металлолома" на современное оборудование на 200 млн долларов", - сказал Нобоа в эфире Canela.

Как отмечается, в Эквадоре есть, например, вертолеты Ми-171Е и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Не исключено, что устаревшую технику США смогут отправить в Украину, чтобы ВСУ применили ее в полномасштабной войне против РФ, развязанной агрессором в феврале 2022 года.

"Помощь США понадобилась властям Эквадора на фоне вспышки насилия местных преступных группировок. Ситуация в стране обострилась 7 января – лидер банды "Лос Чонерос" Адольфо Масиас бежал из заключения, в тюрьмах произошли массовые бунты. В Гуаякиле вооруженные люди в масках ворвались в студию гостелеканала ТС Televisión и в прямом эфире взяли в заложники журналистов и попытались захватить пять больниц", - говорится в сообщении.

Нобоа подписал указ о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта. Полиция арестовала 13 человек.

События в Эквадоре

Напомним, во время вооруженного конфликта в Эквадоре - противостояния власти и мафии - вооруженные бандиты взяли нескольких полицейских в заложники и устроили беспорядки в тюрьмах.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 22 мафиозные группировки террористическими организациями, а вооруженные силы страны поставили население в известность, что считают их военными целями. В ходе вооруженного конфликта погибли люди.

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