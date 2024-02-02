Речь идет о передаче оружия Соединенным Штатам Америки для дальнейшего использования Украиной.

Представительница МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику, которую впоследствии получит Украина.

Речь идет о "металлоломе", который в январе эквадорское правительство решило обменять у Вашингтона на современное американское оборудование стоимостью 200 млн долларов, подчеркивает Reuters.

"Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить ее силы на поле боя против России", - пишет агенство.

Там цитируют резкую реакцию Захаровой, которая в комментарии росСМИ 2 февраля назвала действия Эквадора "необоснованным решением" и нарушением совместных контрактов с Москвой. По ее словам, никто не спрашивал Россию, прежде чем о таком договариваться.

"Столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне", - заявила Захарова.

Также она спрогнозировала "убытки" от такого обмена: Эквадор вряд ли получит какую-то современную технику от американцев, считает представительница МИД РФ.

Власти Эквадора подтвердили, что Москва не рекомендовала обмениваться оборудованием США, но там считают, что все равно имели право это сделать, указывает Reuters.

Эквадор откажется от военного "металлолома" РФ - что известно

11 января лидер Эквадора Даниэль Нобоа заявил местной радиостанции о намерении осуществить обмен с США: за старую советскую технику российского и украинского производства планируют получить современное оружие американцев. "Будет обмен "металлолома" на современное оборудование на 200 млн долларов", - сказал Нобоа.

СМИ оценили, что речь может идти о вертолетах Ми-171Е и переносных зенитных ракетных комплексах "Игла". Также допускался вариант, что полученную технику США передадут Украине для войны с оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: