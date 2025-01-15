Премьер Польши лишь может подтвердить эту информацию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечает, что Россия планировала воздушный террор против авиалиний всего мира. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Польский премьер сообщил, что 14 января разговаривал с лидерами других стран относительно безопасности в Балтийском море и о случаях российского саботажа.

"Думаю, что эти акты саботажа - версии войны, которую Россия провозгласила всему цивилизованному миру, не только Украине, требуют также совместных действий", - сказал Туск.

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По его словам, Польша играет ключевую роль в противодействии случаям российского саботажа и диверсий, которые произошли не только на польской территории. Туск подчеркнул:

"Информацию могу только подтвердить - Россия планировала воздушный террор, и не только против Польши, но и также против авиалиний во всем мире".

Диверсии в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, в последнее время участились случаи повреждения коммуникационных кабелей связи в Балтийском море.

В ответ, НАТО развернет флот военно-морских беспилотников для патрулирования Балтийского моря, усилив ответ на вероятные попытки саботажа подводных кабелей, связанных с российским теневым флотом.

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