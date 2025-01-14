Российские танкеры теневого флота подозреваются в попытках диверсий.

НАТО развернет флот военно-морских беспилотников для патрулирования Балтийского моря, усилив ответ на предполагаемые попытки саботажа подводных кабелей, связанных с российским теневым флотом.

Как пишет Bloomberg, новая миссия по безопасности, получившая название Baltic Sentry, также будет включать фрегаты ВМС и военные самолеты для усиления наблюдения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Хельсинки после встречи с лидерами стран, граничащих с Балтийским морем.

Отмечается, что этот шаг последовал за серией инцидентов, в которых нефтяные танкеры, связанные с так называемым российским теневым флотом, подозревались в повреждении ряда международных подводных инфраструктурных связей.

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"Мы будем использовать нужные военные средства в нужных местах в нужное время, чтобы предотвратить будущие дестабилизирующие действия", - сказал Рютте журналистам вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Эстонии Кристен Михалом.

Лидеры пообещали внедрить инструменты для отслеживания теневого флота и предпринять "решительные шаги" против угроз их инфраструктуре в совместном заявлении после встречи в Хельсинки.

Рютте отказался вдаваться в подробности о том, сколько кораблей НАТО собирается развернуть в рамках новой миссии, поскольку "это может меняться каждую неделю, и мы не хотим, чтобы враг был мудрее, чем он или она уже есть".

Инциденты в Балтийском море

Ранее новый руководитель по цифровым технологиям Европейского союза Хенна Вирккунен, которая также присутствовала на встрече, предположила, что повторное повреждение подводных кабелей не может быть полностью случайным.

За последние 15 месяцев в Балтийском море было зафиксировано три случая предполагаемого саботажа подводных линий электропередач, кабелей передачи данных и газопровода, при этом предположительно ослабленные якоря судов разрушали инфраструктуру на морском дне.

В последние месяцы члены НАТО вдоль Балтийского моря активизировали усилия по проверке страховых документов судов на фоне опасений, что многие из них непригодны для использования и представляют экологическую опасность.

С июня Эстония поднялась на борт семи судов и проверила более 300 на предмет наличия страховки, при этом 62 судна не предоставили документов.

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