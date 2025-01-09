Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского за высказывание относительно членства Украины в ЕС и НАТО кандидата в президенты от этой политической силы Кароля Навроцкого. Соответствующее сообщение Туск опубликовал в социальной сети Х.

"Господин Качиньский, ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Помните, какой президент больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?" - написал премьер-министр.

Ранее в одном из телевизионных эфиров Навроцкого спросить, каково его мнение по поводу того, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не видит Украину в НАТО.

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Кандидат в президенты Польши Навроцкий, что у него по этому вопросу "твердое мнение", пишет Polsat News. Он заявил, что не видит Украину "ни в одной структуре - "ни в Европейском Союзе, ни в НАТО".

"Сегодня я не вижу Украины ни в одной структуре - ни в Евросоюзе, ни в НАТО, пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не в состоянии ответить за очень жестокое преступление в отношении 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - сказал Навроцкий.

Что сказал Трамп о членстве Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что 7 января на пресс-конференции Трамп сказал, что Россия еще задолго до вторжения в Украину говорила, что Украина никогда не будет членом НАТО. В то же время, по словам избранного президента США, нынешний президент Джо Байден выступал за то, чтобы Украина имела возможность присоединиться к Альянсу. И поэтому, отметил Трамп, он понимает чувства россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа. Он посоветовал не делать "тех или иных выводов относительно политики США". Также отметил, что сейчас Украина не является членом НАТО из-за позиции не только США, но и Германии, Венгрии и Словакии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на сказанное Трампом отметил, что Российская Федерация не изменила свою позицию и в дальнейшем стремится уничтожить Украину.

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