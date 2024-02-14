Таллин ожидает "значительного увеличения российских сил вблизи эстонской границы в ближайшие годы".

Страны Североатлантического альянса могут оказаться в состоянии войны с Российской Федераций в ближайшие 10 лет. Москва, возможно, готовится к "конфронтации с Западом".

"Кремль, вероятно, предвидит возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия", - говорится в докладе внешней разведки Эстонии, которую цитирует издание Business Insider.

Отмечается, что Таллин ожидает "значительного увеличения российских сил вблизи эстонской границы в ближайшие годы".

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Каупо Росин, возглавляющий агентство, заявил, что нападение России "крайне маловероятно" в краткосрочной перспективе, учитывая войну на Украине. По его словам, нападение все же может произойти, если члены НАТО не усилят свою оборону.

"Россия выбрала путь долгосрочной конфронтации. Если мы не будем готовы, вероятность военного нападения России будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", - сказал Росин.

Война НАТО и России - главные новости

Издание Bild сообщило о сценарии возможной войны между НАТО и Россией. Сценарий начинается в 2024 году, кульминацией называют размещение сотен тысяч солдат Альянса и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Позже издания The Times писало, что НАТО должно подготовиться к ракетным атакам РФ по объектам по всей Европе. Высокопоставленные генералы призвали создать "военный Шенген", чтобы армии могли свободно передвигаться по территории стран НАТО.

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