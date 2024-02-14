Речь идет о взаимодополняющем подходе к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить оборонное производство Альянса и обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Об этом сообщается на сайте НАТО. Заместитель Столтенберга Мирча Джоане пояснил, что речь идет об оживлении оборонной промышленности.

"Через два года после начала агрессивной войны России против Украины абсолютно необходимо как для Украины, так и для евроатлантической безопасности увеличить наше оборонное производство и обновить нашу оборонную промышленность", - отметил чиновник.

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По словам заместителя генсека, с июля 2023 года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.

"У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например, в сфере установления стандартов и не создает барьеров между союзниками", - сказал Джоанэ.

Война в Украине - поддержка НАТО

Недавно экс-генсек НАТО и бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и нарастить производство оружия и боеприпасов. По его словам, российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Экс-генсек НАТО убежден, что, если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами человек прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

Как писала немецкая газета Handelsblatt, НАТО планирует взять на себя координацию поставки оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой.

Отмечается, что руководство блока считает целесообразным интегрировать формат "Рамштайн" в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических изменений в Вашингтоне.

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