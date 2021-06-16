По словам Путина, сроки возвращения дипломатов в Москву и Вашингтон это "вопрос технического характера".

Россия и Соединенные Штаты Америки решили вернуть послов двух стран в Москву и Вашингтон.

Об этом во время пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается возвращения послов на места своей работы... мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно, это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранных дел РФ и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение", - сказал Путин.

Отъезд послов России и США

Посол России Анатолий Антонов покинул Вашингтон в середине марта: после выхода интервью Джо Байдена, где тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей, дипломата вызвали "для консультаций".

Посол США Джон Салливан уехал из Москвы в конце апреля для консультаций с новой администрацией Белого дома. Перед этим, 15 апреля, США ввели новые санкции в отношении Москвы, среди которых была высылка из Вашингтона десяти российских дипломатов, а РФ ответила зеркально и рекомендовала американскому послу временно вернуться на родину.

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Автор: Катерина Комолова