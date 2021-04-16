Россия зеркально ответит на высылку десяти российских дипломатов из США.
Читайте такжеБайден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности из-за РоссииОб этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - сказал он, передает ТАСС.
Также он сказал, что послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться «домой, на консультации».
Отметим, что Салливан приехал на работу в РФ 5 февраля 2020 года.
Как отмечает kommersant, по сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла. В отличие от объявления посла персоной нон грата, такая промежуточная форма демарша принимающей стороны означает, что через какое-то время глава дипмиссии может вернуться. При этом в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года опции «отправить посла на консультации» вообще нет.
Кроме того, Россия запретит нанимать на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Также будет прекращена практика «бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России».
Ранее президент США Джо Байден объявил в стране режим ЧС из-за действий Москвы и ввел против нее ряд новых санкций. За вмешательство в выборы и деятельность по дезинформации под ограничения попали 32 физических и юридических лица, за поддержку российских спецслужб - шесть технологических компаний. Из США вышлют десять российских дипломатов.
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