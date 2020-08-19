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Россия задействовала военную авиацию на границе с Украиной и в аннексированном Крыму (фото)

12:13, 19 августа 2020
Мир
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Россия провела военные учения / фото 1rnd.ru

Как сообщает Украинский милитаристский портал, самолеты принимали на недействующем аэродроме «Погорелово» возле микрорайона Заводской города Каменец-Шахтинск Ростовской области.

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«Кроме взлетно-посадочной полосы российские военные инженеры оборудовали рулежные дорожки, места для стоянок самолетов и вертолетов, разместили склады с вооружением и боеприпасами, а также пунктов технического обслуживания и ремонта (ПТОР)», - говорится в сообщении.

Военные самолеты сажали на грунт / фото 1rnd.ru

Военные учения в России

Как пишет российский сайт 1rnd.ru, посадку самолетов проводили в рамках специальных военных учений, которые одновременно прошли на 25 полигонах, в том числе в оккупированном Россией Крыма.

Еще один российский сайт vesti.ru сообщает, что в учениях принимают участие 27 тысяч военных и шесть тысяч единиц техники.

Обучение прошли на 25 полигонах / фото 1rnd.ru

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Автор: Катерина Шварц

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