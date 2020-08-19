Россия задействовала военную авиацию на границе с Украиной и в аннексированном Крыму (фото)

Посадку самолетов проводили в рамках специальных военных учений.

В 30 километрах от границы с Украиной Россия сажала на грунт военные самолеты Ан-26, Су-25 и Ил-76.

Как сообщает Украинский милитаристский портал, самолеты принимали на недействующем аэродроме «Погорелово» возле микрорайона Заводской города Каменец-Шахтинск Ростовской области.

Читайте такжеВ НАТО ответили на заявление Лукашенко о "наращивании сил" возле Беларуси Предварительно на месте взлетно-посадочной полосы военные провели дискование, увлажнение и укатку грунта.

«Кроме взлетно-посадочной полосы российские военные инженеры оборудовали рулежные дорожки, места для стоянок самолетов и вертолетов, разместили склады с вооружением и боеприпасами, а также пунктов технического обслуживания и ремонта (ПТОР)», - говорится в сообщении.

Военные учения в России

Как пишет российский сайт 1rnd.ru, посадку самолетов проводили в рамках специальных военных учений, которые одновременно прошли на 25 полигонах, в том числе в оккупированном Россией Крыма.

Еще один российский сайт vesti.ru сообщает, что в учениях принимают участие 27 тысяч военных и шесть тысяч единиц техники.

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В июле российские военные провели учения в аннексированном Крыму.

В сентябре 2019 году Россия совместно с Беларусью провели военные учения «Щит Союза-2019», в которых были привлечены 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня, и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.

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Автор: Катерина Шварц