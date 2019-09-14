Сотни танков, авиация и артиллерия: Россия и Беларусь начали масштабные военные учения

На учениях "Щит Союза-2019" якобы отрабатывают "антитеррористическую операцию".

Россия совместно с Белоруссией начали военными учения "Щит Союза-2019", где задействованы 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.

Об этом сообщает InformNapalm.

Российско-белорусские учения “Щит Союза-2019” стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2019 года.

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“В Нижньогородскую область взыскали 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов”, - сообщает издание.

Как отмечается, большая часть личного состава, вооружения и техники принадлежит Российской Федерации. От Республики Беларусь, которая принимает участие в учениях, в Россию прибыли 4000 военнослужащих, свыше 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другого вооружения. Ранее министерство обороны Беларуси сообщало, что в учениях будут принимать участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

По информации волонтеров InformNapalm, учения продлятся с 13 по 19 сентября 2019 года и будут иметь два этапа так называемой “антитеррористической операции”: планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.

Напомним, что в начале сентября состоялись двусторонние украинско-румынские учения “Риверайн – 2019”.

В учениях приняли участие подразделения Военно-морских сил, Морской охраны ГПС Украины, Морских сил и береговой охраны Румынии. Отечественный флот командировал на “Ріверайн – 2019” малые бронированные артиллерийские катера “Аккерман” и “Вышгород”, учебный катер “Смела” и вертолет Ми-14, румыны направили в зону маневров два бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир. Цель мероприятия – отработать совместные действия многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей.