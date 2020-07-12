Россия провела военные учения в аннексированном Крыму

В учениях принимали участие самолеты и беспилотные летательные аппараты

В аннексированном Крыму российские военные отработали военные учения по поиску и уничтожению отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Как отмечается, на начальном этапе учений расчеты беспилотных летательных аппаратов Форпост и Орлан, проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, которые выполняют задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

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Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях принимали участие самолеты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 июля 2020 года на объездной в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц военной техники, которая двигалась в сторону Симферополя.

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