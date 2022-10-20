Иран и Россия утверждают, что генсек ООН Антониу Гутерриш и его секретариат якобы не имеют мандата отправлять экспертов в Украину для проверки дронов-камикадзе.

Россия угрожает пересмотреть сотрудничество с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, если он отправит экспертов в Украину для проверки иранских дронов-камикадзе, которые использовались Москвой в нарушение резолюции ООН.

Об этом заявил заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский после закрытого заседания Совета Безопасности ООН по использованию Россией иранских беспилотников, пишет Reuters.

Российский дипломат требует от Гутерриша и его секретариата "воздержаться от участия в любом нелегитимном расследовании".

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"Иначе нам придется пересматривать наше сотрудничество с ними, что вряд ли отвечает чьим-то интересам. Мы не хотим этого делать, но иного выхода не будет", - сказал Полянский, но не стал уточнять какие-либо детали.

Реакция Украины на шантаж России в ООН

Реагируя на это заявление российского так называемого дипломата постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал Полянского одним из самых отвратительных людей в ООН, а его логику дебильной.

"Действительно дебильная логика от одного из самых отвратительных людей, которых когда-либо видела ООН: Россия переоценит сотрудничестве с Генеральным секретарем Антониу Гутеррішем, если он отправит экспертов в Украину для проверки беспилотников, которые, очевидно, были изготовлены в Иране и использовались в нарушение резолюции ООН для убийства мирных жителей", - написал Кислица.

Реакция других дипломатов на российские угрозы

"Иран имеет обязательство не экспортировать это оружие. Как член ООН, Иран обязан не поддерживать агрессивную войну России", - сказал после встречи заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать слова Полянского.

"С точки зрения политики мы всегда готовы изучить любую информацию и проанализировать любую информацию, предоставленную нам государствами-членами",-заявил Дюжаррик.

И Иран, и Россия утверждают, что генсек ООН Антониу Гутерриш не имеет мандата отправлять экспертов в Украину для проверки беспилотников.

В письме к Гутерришу посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что приглашение Украиной экспертов ООН "не имеет никаких правовых оснований" и призвал Гутерриша "предотвратить любое злоупотребление" резолюцией и официальными лицами ООН по вопросам, связанным с войной в Украине.

Однако посол Франции в ООН Николя де Ривьер сказал, что Гутерриш имеет "четкий мандат дважды в год отчитываться о всех этих вещах и давать оценки, поэтому я думаю, что секретариату ООН придется поехать и он поедет".

Заседание Совбеза ООН по иранским дронам-камикадзе

Совет безопасности ООН провел заседание по использованию Россией дронов-камикадзе против Украины по просьбе США, Франции и Великобритании, которые утверждают, что беспилотники являются иранского производства и используются Москвой в нарушение резолюции от 2015 года. Члены Совета безопасности получили экспертные брифинги Секретариата ООН относительно сообщений о передаче этого опасного оружия.

"Теперь у нас есть множество доказательств того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по украинским гражданам и критически важной гражданской инфраструктуре. Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставления России оружия для использования в Украине, мы преданы работе с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия в Россию", - заявили в Государственном департаменте США. США также пригрозили Ирану санкциями за передачу России дронов-камикадзе и подтвердили намерение продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты от иранского оружия.

Согласно резолюции 2231 СБ ООН, эмбарго на обычные вооружения в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США под руководством бывшего президента Дональда Трампа по продлению эмбарго на поставки оружия, Совет Безопасности ООН отклонил это предложение, что позволит Ирану возобновить экспорт оружия.

Однако Украина и США утверждают, что резолюция как и ранее включает в себя ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и могут охватывать экспорт и покупку передовых военных систем, таких как дроны.

В письме постпреда Украины говорится, что "беспилотники Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным резолюцией 2231, "поскольку их дальность действия равна или превышает 300 км".

Тегеран отрицает поставки боевых беспилотников Москве, а Россия отрицает, что ее армия использовали иранские беспилотники для нападения на Украину.

На этой неделе Украина пригласила экспертов ООН для проверки некоторых сбитых беспилотников. Гутерриш дважды в год отчитывается перед Советом Безопасности - традиционно в июне и декабре - о выполнении резолюции от 2015 года. Ситуация по дронам-камикадзе в Украине, вероятно, будет включена в этот отчет.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Иран продал России по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине. Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран дает БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет давать системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

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