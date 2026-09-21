Зюганов призвал Кремль перейти к политике "справедливости, дружбы и социализма".

Лидер российской партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Россия в конечном итоге проиграет, если сохранится нынешний политический курс и продолжится война против Украины. Его слова цитируют росСМИ.

На брифинге по итогам выборов в Госдуму РФ Зюганов призвал Москву перейти к политике "справедливости, дружбы и социализма".

"Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война - все проиграют. Без левоцентристского поворота, без поворота к справедливости, дружбе и социализму закрепить эту победу нечем", - подчеркнул он.

Видео дня

Лидер КПРФ также раскритиковал нынешнюю экономическую политику Кремля. Он отметил рост цен и технологическое отставание РФ.

"Мы и за 20 лет даже свой телефон не сделали", - добавил лидер КПРФ.

По словам Зюганова, в то время как мировая экономика растет на 3-4% в год, Россия уже 15 лет показывает рост около 1%.

Кроме того, лидер КПРФ отметил, что за годы полномасштабной войны против Украины количество российских олигархов выросло со 105 до 155 человек. По его словам, вместе российским олигархам принадлежат средства на сумму 700 млрд долларов.

Выборы в Госдуму РФ - важные новости

Напомним, что на выборах в Госдуму РФ партия "Единая Россия", возглавляемая кремлевским диктатором Владимиром Путиным, одержала абсолютную победу на выборах, набрав около 57,9 % голосов. Таким образом "Единая Россия" обеспечила себе конституционное большинство в парламенте.

Сергей Гуриев, который в 2004–2013 годах занимал должность ректора Московской Новой экономической школы и был неофициальным советником бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, считает, что Путин будет ссылаться на результаты голосования как на доказательство того, что россияне способны выдержать экономические трудности, усиливая свои военные цели, направленные на капитуляцию Украины.

Существуют предположения о том, что за выборами в РФ последует мобилизация сотен тысяч военных, хотя Кремль и отрицает это. В Newsweek напомнили, что после неудачной частичной мобилизации в сентябре 2022 года Кремль создал цифровую инфраструктуру, чтобы упростить призыв военных и перекрыть потенциальные пути бегства.

По словам Гуриева, учитывая растущий бюджетный дефицит России и рекордные военные расходы, Путину было бы дешевле призывать солдат силой, и это риск, который, скорее всего, скоро придется взвесить.

Вас также могут заинтересовать новости: