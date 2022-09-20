Президент Франции отметил, что "референдумы" не будет иметь юридических последствий.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Французский политик заверил, что международное сообщество их не признает.

Об этом сообщает Reuters.

"Если бы идея референдума на Донбассе не была такой трагичной, это было бы смешно", - заявил Макрон во время выступления в Нью-Йорке.

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По его словам, решение провести "референдумы" - еще одна провокация после вторжения России в Украину. Французский политик заявил, что весь этот процесс является пародией и не будет иметь юридических последствий.

Кроме того, Макрон попытался связаться сегодня с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но ему отказали. В связи с этим президент Франции выразил надежду связаться со своим российским коллегой в ближайшие дни.

"Референдумы" на захваченных территориях Украины - что известно

Оккупанты собрались устроить фейкове голосование на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Сообщают, что голосование на референдумах, вероятно, будет как очным, так и заочным – по почте.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Днем ранее главарь "ДНР "Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдум" относительно вхождения в состав Российской Федерации. Аналогичное объявление сделал глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки для голосования на "референдумах" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях на территории Российской Федерации, заявил заместитель председателя комиссии Николай Булаев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что если Россия организует и проведет "референдум" на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к всеобщей мобилизации в России.

При этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия будет использовать фейковые "референдумы" как основу для аннексии оккупированных территорий Украины – сейчас или в будущем.

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