На референдумы собираются согнать "наблюдателей", в том числе из российского Центризбиркома.

Фейковые референдумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области устроят на территории России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Центризбирком Российской Федерации собирается организовать участки в для голосования на референдумах "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях на территории Российской Федерации, заявил замглавы комиссии Николай Булаев.

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Кроме того, на референдумы собираются согнать "наблюдателей", в том числе из российского Центризбиркома.

Как писал УНИАН, оккупанты собрались устроить фейковое голосование состоится на территории "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября. Голосование на "референдумах" будет как очным, так и заочным.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России".

Днем ранее глава "ДНР" Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдума" по вхождению в состав Российской Федерации. Аналогичное объявление сделал глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что если Россия организует и проведет "референдум" на новооккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к общей мобилизации в России.

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