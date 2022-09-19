Оккупанты решили "выработать шаги по началу подготовки к референдуму".

Глава "ДНР" Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, Пушилин сообщил, что обсудил с Пасечником обращения так называемых "общественных палат" в "ДНР" и "ЛНР" и необходимость синхронизации дальнейших действий.

Видео дня

Он предложил объединить усилия фейковых администраций и аппараты "парламентов" для выработки шагов по началу подготовки к референдуму. Он опубликовал видео этого телефонного разговора.

Ранее сегодня так называемая "общественная палата" в "ЛНР" обратилась к главарю "республики" Леониду Пасечнику касательно срочного проведения псевдореферендума о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила "общественная палата "ДНР", которая обратилась к Денису Пушилину такой же просьбой.

Обе так называемые "палаты" заявили, что ожидают максимально быстрого" ответа от главарей "ЛНР" и "ДНР".

Хотя в обращении "депутаты" требуют "немедленно провести референдум", глава "общественной палаты" Алексей Карякин заявил, что говорить о дате проведения такого "референдума" рано. По его словам, это "вопрос не одного дня".

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, якобы "референдум" о признании "ЛНР" субъектом РФ состоится "осенью, в ближайшее время".

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, если проведут "референдум" в Луганской области, то это может привести к всеобщей мобилизации в РФ.

Напомним, ранее российские оккупанты готовили проведение "референдумов" в захваченных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в РФ. Говорили о дате 11 сентября, но в этот день ничего не произошло.

По словам мэра Мелитополя в Запорожской области Ивана Федорова, в настоящее время оккупанты остановились на дате 4 ноября, но он уверен, что благодаря успехам контрнаступления ВСУ псевдореферендум провести не удастся.

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