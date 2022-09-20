Все "референдумы" запланированы на одни даты.

Глава фейковой администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении псевдореферендума.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Фейковое голосование состоится с 23 по 27 сентября. 23 сентября – на участниках, а с 23 по 27 сентября - в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.

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"Откладывать процедуру нет смысла. Технически мы готовы. Безопасность избирательных участков обеспечена", — заявил Балицкий.

"РИА Новости" сообщает, что на референдум в Запорожской области будет вынесено три вопроса:

о выходе из состава Украины;

образовании самостоятельного государства;

вхождении в состав России.

Как сообщалось ранее, почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска. Псевдореферендум оккупанты планируют провести на этой территории. Член "главного совета администрации" Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье провести фейковое голосование не получится даже дистанционно.

Референдум в "ДНР" и "ЛНР": что стоит знать

Сегодня так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовал за проведение "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. "Закон" о псевдореферендуме уже подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Оккупанты заявляют, что официальные результаты псевдоголосований они обнародуют 28 или 29 сентября, "после чего "ДНР" и "ЛНР" могут направить официальный запрос на вступление в состав России". Голосование на "референдумах" будет как очным, так и заочным.

По данным двух источников "Медузы", близких к администрации Путина, "референдумы" одновременно пройдут не только в "ДНР", "ЛНР" и в Херсонской области, псевдоголосование в те же даты готовят и на Запорожье.

Гауляйтер Владимир Сальдо, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в Херсонской области, также заявил о проведении "референдума" по вхождению в состав Российской Федерации.

Днем ранее глава "ДНР" Денис Пушилин обратился к главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику с предложением объединить усилия для подготовки к псевдореферендуму о вхождении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины в состав РФ.

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