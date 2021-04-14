У мусульман начался священный месяц Рамадан.

У мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан, на протяжении которого предписано соблюдать строгий пост.

Рамадан - это девятый месяц исламского календаря. Поститься также будут мусульмане Украины.

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Ежегодно его дата определяется по лунному календарю, а длится он 30 дней. В 2021 году пост длится до 12 мая, а 13 мая мусульмане отмечают важный праздник Ураза-байрам.

Как сообщает ТСН, в это время традиционно проходит малое паломничество в Мекку. В этом году Саудовская Аравия решила пускать только вакцинированных паломников или тех, кто болел коронавирусом и может подтвердить наличие антител. А мечети и другие мусульманские святыни будут регулярно дезинфицировать.

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Автор: Екатерина Лиманская