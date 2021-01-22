По словам политолога Андрея Пионтковского, арест оппозиционера Алексея Навального ужесточил отношение американского политического истеблишмента к путинской России.

Российского президента Владимира Путина могут изолировать от международного общения, и это предложение стоит на повестке дня новой американской власти.

Об этом в блоге на Obozrevatel написал российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, арест оппозиционера Алексея Навального ужесточил отношение американского политического истеблишмента к путинской России.

"Очень авторитетный республиканский сенатор Митт Ромни предложил объявить санкции лично Путину. Его могут изолировать от международного общения. А арест Навального только ужесточил отношение к путинской России. Это чуть ли не единственный вопрос, по которому существует единодушие между республиканцами и демократами в США", - считает он.

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Пионтковский отметил, что его личное предложение – реализация уже существующего закона от августа 2017 года, который предполагает арест активов российской элиты – "олигархов и чиновников, близких к Путину".

"Цифра составляет около триллиона долларов. Американская правоохранительная система считает эти деньги украденными у российского народа и при первой же возможности их возвратят законному владельцу. Первая возможность – это посткриминальное правительство России", – подытожил публицист.

Что известно о задержании Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», но был перенаправлен в «Шереметьево». Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

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Автор: УНИАН