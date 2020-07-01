В Москве задержали участников акции против "обнуления" президентства Путина (видео)

В России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию.

В Москве полиция задержала активистов, которые решили провести на Красной площади акцию "2036".

Активисты выложили своими телами эту цифру на брусчатке — до 2036 года президент Владимир Путин сможет находиться у власти в случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства, сообщает "Дождь".

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Как сообщается, акцию провели восемь человек. Всех их задержала полиция.

На видео, которая опубликовала одна из задержанных активисток, видно, как полицейские применяют силу к задержанным.

Акция "2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы прошлого века. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Участники акции так выразили свой протест против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах вводил наказание за это в виде 15 суток ареста.

Напомним, в России сегодня проходит основное голосование по поправкам в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, внесение изменений в Конституцию России было инициировано Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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