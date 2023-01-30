Дмитрий Песков заявил, что ему становится "не по себе" за тех, с кем беседует Путин.

В Кремле отрицают, что президент РФ Владимир Путин перед вторжением в Украину угрожал ракетами лично Борису Джонсону, который тогда занимал пост премьер-министра Великобритании. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков на брифинге.

"Песков назвал ложью слова британского экс-премьера Джонсона о том, что Путин якобы угрожал ему ракетами: никаких угроз не было", – передает слова Пескова издание "РИА Новости".

Спикер российского президента настаивает, что его шеф в том разговоре якобы указывал на угрозу со стороны НАТОвских ракет для России, если Украина вступит в НАТО – якобы тогда размещенные в Украине ракеты смогут достичь Москвы за считанные минуты.

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"Если ложь (Джонсона – ред.) была несознательной, если он не понял, о чем разговор, то становится не по себе за собеседников Путина", – приводит издание слова Пескова.

Что сказал Джонсон

В интервью ВВС экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом в ходе экстренного телефонного разговора накануне российского вторжения в Украину.

По словам Джонсона, он тогда предупредил российского президента, что война станет катастрофой для России, и заверил, что Украине и так не светит членство в НАТО в обозримом будущем.

"В какой-то момент он (Путин – ред.) угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде", – сказал Джонсон, вспоминая тот разговор с Путиным.

Следует отметить, что подобные угрозы Путин не стесняется высказывать даже публично. К примеру, в сентябре прошлого года он недвусмысленно намекнул, что готов применять ядерное оружие против других стран и что "это не блеф".

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