Источник издания рассказал, что Путин часами переписывал историю с 1997 года и пытался топить Макрона в длинных монологах. А президент Франции продолжал возвращаться к сегодняшним проблемам.

Во время длительных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с его российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины, тот излагал претензии, восходящие к концу холодной войны.

Об этом сообщили Reuters на условиях анонимности два источника в окружении французского лидера. По их словам Макрон был поражен тем, насколько сегодняшний Путин отличается от того, которого он принимал в летней резиденции на Французской Ривьере 3 года назад.

"(Путин) дал ему пять часов исторического ревизионизма", - сказал один из двух источников, описывая, как Путин изложил свое видение того, что Запад нарушил обязательства перед Россией, взятые в 1997 году, по поводу нерасширения НАТО за счет государств бывшего СССР. Источники сообщили, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний Альянса не расширяться, хотя в НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.

"Он часами переписывал историю с 1997 года. Он топил его в этих длинных монологах. А президент (Макрон) продолжал возвращаться к сегодняшним проблемам", — сказал источник.

На совместной пресс-конференции Путин же говорил о растущем недовольстве тем, что он называет неспособностью Запада прислушаться к проблемам безопасности России.

"Эти более пяти часов переговоров заставляют нас понять, насколько сегодняшний Путин отличался от Путина трехлетней давности", — сказал источник, который был проинформирован о содержании переговоров Макрона и Путина.

По словам второго источника, после переговоров с Путиным Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал его во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.

Как сообщал УНИАН, Макрон 7 февраля отправился в Россию, чтобы попытаться снизить напряженность между Россией и западными государствами из-за Украины. По результатам переговоров Макрон сообщил, что ближайшие несколько недель будут важными для деэскалации в Восточной Европе.