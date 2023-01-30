Он назвал тот телефонный разговор "самым экстраординарным".

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного разговора перед вторжением в Украину.

Об этом пишет BBC. Джонсон предупредил росссийского президента, что война станет полной катастрофой, приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах РФ. Также он сказал Путину, что Украина не вступит в Альянс в обозримом будущем.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту" или что-то в этом роде. Весело.Но я думаю, судя по тому очень расслабленному тону и по виду отстраненности, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры", - сказал Джонсон, отметив, что Путин был "очень фамильярен" во время "самого экстраординарного звонка".

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Также он вспомнил, как предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в перемещении в безопасное место, когда РФ вторглась на территорию Украины.

"Он не принял мое предложение. Он героически остался там, где был", - вспомнил он.

Как Джонсон поддерживает Украину

Как известно, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Великобритания оказывала помощь Украине. Тогда Джонсон призывал не идти на уступки Путину и усиливать поддержку украинской армии.

Он три раза посещал Киев и получил орден Свободы от президента Владимира Зеленского. 7 июля он объявил об отставке со своего поста.

22 января он вновь прибыл в Киев, где встретился с Зеленским, а также посетил Бучу и Бородянку. Джонсон заявил, что сейчас самое время предоставить Украине все необходимое для победы.

Также он призывал не верить в угрозы Кремля о применении ядерного оружия.

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