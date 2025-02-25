Экс-посол напомнил, что почти так же Трамп вел себя с Ким Чен Ыном.

Действия президента США Дональда Трампа в контексте полномасштабной войны в Украине будут иметь как положительный исход, так и негативный.

Такое мнение высказал бывший посол Штатов в Украине и аналитик Атлантического совета Джон Хербст в комментарии для LIGA.net в кулуарах саммита YES.

"Негативная интерпретация заключается в том, что Трамп сейчас находится в процессе облегчения жизни Путину. Чтобы Путин мог делать все, что он хочет, в Украине. Это то, чего люди боятся. И учитывая, что он сделал, это вполне возможно", - сказал он.

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Дипломат считает, что положительная интерпретация действий Трампа заключается в том, что он выдвинул свои условия, чтобы быстро достичь продолжительного мира. Для этого Украине и России придется согласиться на компромиссы, но результат может оказаться более чем приемлемым.

Хербст напомнил в разговоре с журналистами, что всего пять недель назад Трамп говорил, что Владимир Путин является препятствием на пути к миру. Сейчас же президент США нашел подход к российскому диктатору, но нетрадиционный.

"Возможно, он все еще хочет это сделать, но у него странный способ общения с диктаторами. Он гладит их по голове, вместо того чтобы бить по голени", - подчеркнул дипломат.

По словам Хербста, Трамп уже поступал так с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Тем не менее он считает, что президент США со временем все же может понять, что "поглаживание Путина по голове" не заставит его заключить мирное соглашение.

Трамп и Путин - другие новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа в области полезных ископаемых. По его словами, американський президент хочет "оздоровить" Украину.

Кроме того, Трамп ответил, считает ли Путина диктатором. Он заявил, что не употребляет такие слова легкомысленно.

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