Также команда Трампа ожидает, что президент Украины подпишет соглашение по полезным ископаемым.

Президент США Дональд Трамп уже скоро может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Такие встречи могут состояться в ближайшие дни. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News.

"Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским", - заверила она.

По ее словам, Трамп также хочет достичь подписания соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. Ливитт подчеркнула, что Трамп ожидает того, что Зеленский подпишет соглашение, ведь это будет "правильный шаг", учитывая поддержку, которую оказали Украине американские граждане.

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"Если бы не американцы, Украина как государство больше не существовала бы, и президент Трамп это понимает",- отметила пресс-секретарь Белого дома.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио назвал главный вопрос переговоров между США и Россией, который будет касаться переговоров о прекращении войны в Украине. По его словам, темой такой диалога должен стать вопрос о том, на что может пойти РФ ради завершения войны в Украине.

В то же время издание The Wall Street Journal написало, что Россия планирует затягивать переговоры до бесконечности, чтобы использовать ситуацию на фронте для формирования своих условий по завершению войны. Журналисты считают, что даже в случае переговоров РФ будет настаивать на условиях, аналогичных тем, которые обсуждались в Стамбуле в начале войны.

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