Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался называть кремлевского правителя Путина диктатором, несмотря на то, что ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского таким же словом.
Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном журналист спросил у американского лидера, может ли он охарактеризовать Владимира Путина как диктатора. В ответ Трамп сказал, что не использует такие слова легкомысленно:
"Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как это все получится. Посмотрим, что произойдет".
Трамп критикует Зеленского
Как известно, после переговоров между США и Россией американский президент сделал ряд критических замечаний в адрес президента Украины. Он назвал его "диктатором без выборов" и обвинил в затягивании войны.
В ответ на обвинения Трампа, Зеленский подчеркнул, что выборы в Украине проведут уже после отмены военного положения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому, подчеркивая важность противостояния российской агрессии.
Также заявления Трампа критиковали в Соединенных Штатах Америки. Сенатор-демократ Джек Рид считает тактику Трампа фактической капитуляцией перед россиянами.