Он говорит, что не употребляет такие слова легкомысленно.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался называть кремлевского правителя Путина диктатором, несмотря на то, что ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского таким же словом.

Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном журналист спросил у американского лидера, может ли он охарактеризовать Владимира Путина как диктатора. В ответ Трамп сказал, что не использует такие слова легкомысленно:

"Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как это все получится. Посмотрим, что произойдет".

Трамп критикует Зеленского

Как известно, после переговоров между США и Россией американский президент сделал ряд критических замечаний в адрес президента Украины. Он назвал его "диктатором без выборов" и обвинил в затягивании войны.

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В ответ на обвинения Трампа, Зеленский подчеркнул, что выборы в Украине проведут уже после отмены военного положения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому, подчеркивая важность противостояния российской агрессии.

Также заявления Трампа критиковали в Соединенных Штатах Америки. Сенатор-демократ Джек Рид считает тактику Трампа фактической капитуляцией перед россиянами.

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