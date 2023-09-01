Президент России готовится провести переговоры с лидером КНР.

Российский правитель Владимир Путин заявил, что вскоре встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Он меня называет своим другом, я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает для развития российско-китайских отношений", - сказал Путин во время встречи со школьниками 1 сентября.

По мнению Путина, центр экономической и политической жизни будет постепенно смещаться в Азию. "Это объективный процесс", - отметил диктатор.

Также кремлевский главарь поддержал предложение включить в школьную программу РФ изучение китайского и других восточных языков.

Путин готовится поехать в Китай к Си Цзиньпину

Российский диктатор Владимир Путин не покидал Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за совершение военных преступлений. И в октябре он, вероятно, решится на это ради встречи с Си Цзиньпином, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В марте 2023 года Си посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после получения беспрецедентного третьего срока в качестве лидера Китая.

Последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года перед началом полномасштабной войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: