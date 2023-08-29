Туда его пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.

Российский диктатор Владимир Путин не покидал Россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за совершение военных преступлений. Но в октябре он, вероятно, решится на это ради встречи с Си Цзиньпином, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что Путин готов посещать только те страны, где его служба безопасности может полностью гарантировать его безопасность, и Китай рассматривается как одно из таких мест.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин посетил только соседние страны (Таджикистан, Туркменистан) и Иран. Он игнорировал зарубежные мероприятия и пропускал даже анонсированные визиты. На прошлой неделе президент РФ пропустил саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике, правительство которой дало понять, что ему придется выполнить приказ о его аресте. Ое анонсировал, что не примет участие в саммите G20 в следующем месяце, хотя Нью-Дели не обязан его арестовывать в соответствии с решением МУС. Кроме этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявлявший, что ожидает визита российского президента в конце августа, в конце концов сам едет в Россию.

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Но теперь Кремль, по информации источников, готовит заграничный визит Путина. Как ожидается, он направится в Китай в октябре, когда пройдет форум "Один пояс, один путь". Туда его пригласил китайский лидер Си Цзиньпин, информировал в мае секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

Официальные встречи Путина и Цзиньпина

Российский диктатор Владимир Путин в последний раз посещал Китай менее чем за три недели до того, как его страна вторглась в Украину в феврале 2022 года. Тогда в Пекине продолжались Зимние Олимпийские игры. Во время визита Путин провел переговоры с Цзиньпином, во время которых обе стороны объявили о "безграничном" партнерстве.

Спустя год, в марте 2023 года, уже Си посетил Москву с государственным визитом. Это была его первая зарубежная поездка после получения беспрецедентного третьего срока в качестве лидера Китая. Он выражал надежду, что Путин также посетит Китай в этом году.

В мае Си провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Пекине. В июле Си встречался со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

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