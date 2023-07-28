Под арестом оказалась жена дальнего родственника российского диктатора, выяснили журналисты.

Арестована некровная родственница российского диктатора Владимира Путина.

Под арест попала Татьяна Путина - бизнесвумен и жена дальнего родственника лидера россиян, пишет ВЧК-ОГПУ в Telegram. По сведениям журналистов, женщину обвинили в незаконном завладении товарным знаком Syneil и мошенничестве.

Родственники и адвокаты подозреваемой утверждают, что дело "изобрел" и курирует Следственный отдел по Западному округу Краснодара, поскольку якобы инициатор дела и главный конкурент Путиной просто не имел законных способов завладеть товарным знаком Syneil и связанным с ним бизнесом.

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По данным СМИ, ранее конкурент уже проиграл некровной родственнице Путина суда разных инстанций - первой, кассационной и апелляционной.

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17 марта стало известно, что Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест Владимира Путина. В МУС отметили, что лидер РФ может нести личную ответственность за депортацию детей из Украины.

В конце июля появилась интересная информация насчет личной жизни диктатора. СМИ писали, что Путин получил "удар в спину" - стало известно, что его сожительница - гимнастка и медиа-менеджер Алина Кабаева, якобы закрутила роман с офицером-охранником.

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