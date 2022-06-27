Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, а затем в Москве встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, президент страны-агрессора Владимир Путин совершит визит за границу.

Визит буде совершен впервые с начала вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, а затем в Москве встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо.

В Душанбе запланирована встреча диктатора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В Ашхабаде он примет участие в Каспийском саммите.

Последней известной поездкой Путина за пределы страны-агрессора России был визит в Пекин в начале февраля.

Путин и его "привет" G7:

Утром 26 июня 2022 года под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Эльмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявили, что саммит G7 должен ответить санкциями против России после циничного обстрела Киева.

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