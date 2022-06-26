Поисково-спасательные работы еще продолжаются.

Из дома в Шевченковском районе Киева, куда попала ракета, госпитализировали четверых пострадавших.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, всего из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жильцов.

"Госпитализировали в общем четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а впоследствии спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказал Кличко.

Ракетный обстрел Киева 26 июня: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. В ГСЧС заявили о пострадавших и подтвердили пожар в многоэтажке.

Впоследствии стало известно, что одну ракету ПВО сбила на Киевщине. Ее остатки упали на окраинах одной из деревень, пострадавших нет.

По словам руководителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, удар по Киеву осуществлялся Россией из района Каспийского моря ракетами Х-101. Это самая высокоточная и самая дорогая ракета, которая есть на вооружении РФ.

Ранее стало известно, что из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой.

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